Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Dax stürzte heuer ab © AP/Michael Probst

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag tiefrot aus dem Handel gegangen. Vor allem die massiven Schwankungen an der Wall Street führen bei den Anlegern zu Zurückhaltung. Nachdem an den US-Börsen der Dow Jones am Vortag einen Rekordpunktegewinn verbucht hatte, rutschten die US-Aktienmärkte heute wieder tief in die Verlustzone ab.

Dax: Jahres-Minus 20 Prozent

Der Euro-Stoxx-50 verlor 1,22 Prozent auf 2.937,36 Zähler. Damit zeichnet sich eine tiefrote Jahresbilanz 2018 mit einem satten Minus von bisher fast 17 Prozent ab. In London rutschte der FTSE-100 1,52 Prozent tiefer und der DAX in Frankfurt sackte 2,37 Prozent tiefer. Der deutsche Leitindex steht damit vor einem Jahresminus von fast 20 Prozent.

Alle Sektoren im Minus

Auf Unternehmensebene lag vor dem näher rückenden Jahreswechsel eine dünne Meldungslage vor. In einer Branchenbetrachtung in Europa ging es mit Aktien aus allen Sektoren in den Minusbereich. Am stärksten unter Verkaufsdruck standen die Titel von Versorgerunternehmen und Autobauern. Die Papiere des spanischen Stromversorgers Iberdrola verbilligten sich um satte 3,1 Prozent. Die Papiere des italienischen Energiekonzerns Enel kamen um 2,7 Prozent zurück.

VW: Mins von 4,1 Prozent

Unter den schwachen Autobauern bremsten die Anteilsscheine von Volkswagen um deutliche 4,1 Prozent. BMW büßten 2,9 Prozent an Kurswert ein und Daimler sackten 3,3 Prozent ab.

Vinci-Aktien befestigen sich um 0,2 Prozent. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern übernimmt die Mehrheit an dem britischen Flughafen London Gatwick. Für 50,01 Prozent zahlt Vinci etwa 2,9 Mrd. britische Pfund (rund 3,2 Mrd. Euro). Gatwick ist der zweitgrößte Flughafen Großbritanniens und der acht-verkehrsreichste in Europa.

Die Aktien von Earthport schossen in London nach einem Übernahmeangebot um 279 Prozent auf 28,20 Pence nach oben. Der Kreditkartenanbieter Visa will den Finanzdienstleister für 30 Pence je Aktie übernehmen.

In Paris zogen die Papiere von TechnipFMC an der CAC-40-Spitze um 1,8 Prozent an. Der Ölfelddienstleister und Anlagenbauer sowie das malaysische Unternehmen Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad hatten mit dem saudi-arabischen Ölkonzern Saudi Aramco ein langfristiges Abkommen unterzeichnet.

Die Aktien von Sanofi schlossen mit minus 0,7 Prozent. Der Pharmakonzern sowie der US-Branchenkollege Merck & Co hatten von der US-Aufsichtsbehörde FDA die Zulassung für den Impfstoff Vaxelis erhalten, der Säuglingen und Kleinkindern Schutz gegen Infektionskrankheiten bieten soll.