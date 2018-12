Facebook

Auf einigen Internet-Portalen habe in den letzten Tagen das Gerücht die Runde gemacht, dass Turkish Airlines im Sommerflugplan 2019 statt ab Graz ab Linz fliegen könnte. dem tritt Airline-Manager Hüseyin Güzel nun entgegen. „Wir sind mit der Entwicklung der Linie Graz – Istanbul in diesem Jahr sehr zufriede. Die Gerüchte, dass wir den Flugbetrieb von Graz nach Linz verlegen wollen sind falsch. Derzeit ist es aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht möglich, aber wir bemühen uns um ein passendes Flugzeug, um Graz – Istanbul im Sommer täglich fliegen zu können“, so Güzel in einer Aussendung.

„Turkish Airlines ist für uns ein sehr wichtiger Partner“, betont auch Flughafen-Direktor Gerhard Widmann. „Und Istanbul ist einer der wichtigsten Umsteigeflughäfen in Europa, von dem Tukish Airlines 304 Flugziele in 122 Ländern ansteuert – umso mehr freut mich das klare Bekenntnis der Fluglinie zum Flughafen Graz.“