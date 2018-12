Facebook

FACC-Chef Robert Machtlinger © APA/Hans Klaus Techt

In der Luftfahrt rückt die Klimaverträglichkeit in den nächsten Jahren stark in den Fokus. Die FACC kennt als Zulieferer aller großen Flugzeughersteller neue Entwicklungen sehr gut: Wird Fliegen bald klimafreundlicher?

