Mehr Passagiere als 2017 © KLZ/Markus Traussnig

216.906 Passagiere wurden im Jahr 2017 am Klagenfurter Flughafen abgefertigt, in diesem Jahr werden es wohl einige Tausend mehr sein. Denn die Passagierzahl des Vorjahres wurde bereits Mitte dieser Woche erreicht, sagt Flughafen-Direktor Michael Kunz zur Kleinen Zeitung. Ein leichtes Plus von bis zu 5 Prozent könnte somit heuer eingeflogen wird. Ausschlaggebend sei das „Rekordjahr“ auf der Strecke Wien-Klagenfurt sowie ein „gutes Jahr“ auf der Köln-Route. Und das trotz der wiederholten Streichungen von AUA-Flügen von bzw. nach Wien. Der Flughafen-Chef selbst wurde jüngst zum Opfer eines ausgefallen 8-Uhr-Fluges. Man protestiere zwar dagegen, sagt Kunz, auch an höchster Stelle im AUA-Vorstand. „Aber man muss erkennen, dass der Flughafen Klagenfurt nicht die größte Bedeutung“ habe. Dieses Problem teile man aber mit anderen Regionalflughäfen.