Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alfred Gutschelhofer, Josef Mülner, Georg Knill, Barbara Eibinger-Miedl und Herbert Paierl mit dem Wirtschaftsgespräche-Veranstalter Thomas Krautzer © Uni Graz

Der Spatenstich für das neue Edelstahlwerk der Voestalpine in Kapfenberg im Frühjahr war eine der bedeutendsten wirtschaftlichen Nachrichten für die Region. Eine Region, die vor 30 Jahren eigentlich am Ende war. Der Wandel der Mur-Mürz-Furche von der Verstaatlichten-Krise bis heute war das Thema der Grazer Wirtschaftsgespräche. Den Niedergang der staatlichen Industrie live miterlebt hat Josef Mülner. Er kam 1974 zur heutigen Voestalpine VAE und bliebt bis 2011 im Konzern, zuletzt als Vorstand für Bahnsysteme. „Es gab in den frühen Jahren eine starke politische Einflussnahme“, erinnert er sich. Personalabbau war tabu. Im Gegenteil: Es mussten Mitarbeiter aus anderen staatlichen Betrieben übernommen werden, nachdem diese geschlossen wurden – unabhängig davon, ob man diese brauchte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.