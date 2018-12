Nach Pleite Waagner-Biro: Eine Hauptversammlung ohne Buffet

Für den 14. Jänner hat der in die Pleite geschlitterte Stahlbauer Waagner-Biro eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen - insolvenzbedingt ohne Buffet.

Bei der Hauptversammlung von Waagner-Biro im Jänner werden die Gabeln laut Amtsblatt de "Wiener Zeitung" leer bleiben © Fotolia/akf

Der in die Pleite geschlitterte Stahlbauer Waagner-Biro hat für den 14. Jänner eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Grund für das Aktionärstreffen des einstigen Vorzeigeunternehmens ist das Aktiengesetz. Dieses schreibt dem Vorstand vor, bei Verlust des halben Grundkapitals "unverzüglich" die Hauptversammlung einzuberufen.

Zu essen gibt für die Aktionäre bei der außerordentlichen Hauptversammlung aber nichts. "Insolvenzbedingt gibt es leider kein Buffet!", heißt es in der am Dienstag im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" veröffentlichten Einladung. Die weiteren Punkte auf der Tagesordnung sind "Wahlen in den Aufsichtsrat" und "Allfälliges".

38,55 Prozent der Aktien in Streubesitz

Laut "Wirtschaftscompass" sind 38,55 Prozent der Aktien in Streubesitz, die Hauptaktionäre von Waagner-Biro sind die Liaunig Industrieholding AG mit 36,39 Prozent und die Jost Beratungs- und Beteiligungs GmbH mit 25,06 Prozent. Um die Jahrtausendwende waren die Aktien auch an der Wiener Börse gelistet.

Von den Insolvenzen im Waagner-Biro-Konzern sind rund 1500 Mitarbeiter betroffen. Die Bühnentechnik-Tochter wurde an den Sanierer Erhard Grossnigg verkauft, bei der Brückenbau-Sparte ist die Käufersuche auf der Zielgeraden. Zahlungsausstände beim Louvre in Abu Dhabi und Probleme beim Bau der neuen Gazprom-Zentrale in St. Petersburg gelten als Auslöser der Krise.