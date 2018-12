Facebook

Ministerin Margarete Schramböck in London © BMDW/Hartberger

Ausgerechnet am Tag bevor das britische Parlament über den EU-Austrittsvertrag abstimmen hätte sollen, wirbt Österreich um britische Investoren: Die Ansiedelungsagentur Austrian Business Agency (ABA) kontaktiert schon länger vom Brexit betroffene Firmen. Nun machte sich Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck selbst an der Spitze einer Wirtschaftsdelegation auf den Weg nach London, um die Vorzüge Österreichs zu vermitteln. Mit kurzfristigen Erfolge sei aber nicht zu rechnen: „Man wird erst in eineinhalb Jahren sehen, ob die Bemühungen Früchte tragen“, rät Wirtschaftsdelegierter Christian Kesberg zu Geduld. „Flucht in die EU gibt es keine.“ ABA-Chef René Siegl bestätigt, dass die Unternehmen „warten, was sich in der Politik tut“. Das kann dauern: Britanniens jüngste Volte platzte gestern in die Präsentation der Österreicher.

