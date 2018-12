Heute 4. Verhandlungsrunde"Stunde der Wahrheit" im Ringen um den Handels-KV

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Handel geht es um die Gehaltserhöhungen und rahmenrechtlichen Änderungen für über 400.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. Heute treffen sich die Sozialpartner zum vierten Mal. Sollte es wieder keine Einigung geben, so seien bereits öffentliche Aktionen und Betriebsversammlungen ab 8. Dezember im österreichischen Handel in Vorbereitung, so die Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft hat ihren Forderungen am Dienstag mit einem Protestzug bis vor die Wirtschaftskammer in Wien noch einmal Nachdruck verliehen. Rund 350 Betriebsräte hatten sich dort versammelt. Gewerkschafts-Chefverhandlerin Anita Palkovich sprach in Bezug auf die heutigen Verhandlungen von der "Stunde der Wahrheit" und betonte: "Wir erwarten uns ein ordentliches Angebot."

Verwunderung über "Lärm und Polterei"

Gefordert wird ein Gehaltsplus deutlich über der durchschnittlichen Inflation von 2 Prozent sowie etliche Änderungen im Rahmenrecht. In der Metallindustrie und bei den Bahn-Beschäftigten haben sich die Sozialpartner kürzlich auf Abschlüsse über 3 Prozent geeinigt.

Protestzug von 350 Betriebsräten: Vor kommender KV-Runde (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) 1/5

Bei den Arbeitgebern im Handel zeigte man sich am Dienstag angesichts von soviel "Lärm und Polterei" irritiert und verwundert, so Günther Rossmanith, stellvertretender Verhandlungsleiter der Arbeitgeber, zur APA. "Wir haben im Rahmenrecht einiges erreicht. Bei den Lehrlingsentschädigungen sind wir bereit, bis zu 10 Prozent draufzupacken. Und auch sonst liegt unser Angebot über der Inflation", sagte Rossmanith. Zugeständnisse gab es etwa bei der Aufnahme von Altersteilzeitmodellen in den Kollektivvertrag, einer besseren Anrechnung von Karenzzeiten sowie der besseren Förderung von Aus-und Weiterbildung - etwa durch Bildungskarenz.

"Probleme nicht durch niedrige Gehälter zu lösen"

Der Gewerkschaft reicht das nicht. Wie hoch das Gehaltsplus ausfallen soll, wurde allerdings noch immer nicht kommuniziert. "Im Durchschnitt zieht eine Kassierin im Lebensmittelhandel in einer Stunde Waren im Wert von 1000 Euro über die Kassa. Die fragt sich ja, was davon für sie übrig bleibt", so Palkovich. Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden eine deutliche Gehaltserhöhung für die Angestellten im Handel rechtfertigen, findet die Arbeitnehmervertreterin. "Natürlich sehen auch wir strukturelle Probleme in der Branche, wie etwa den Trend zum Onlinehandel. Allerdings ist falsch zu glauben, man könne durch niedrige Gehälter diese Probleme lösen."

Wie gut die Lage im Handel ist, darüber scheiden sich die Geister. Der Handel sei breit gefächert, die Branche lebe nicht von Umsätzen, sondern von Erträgen, sagte Arbeitgeber-Verhandler Rossmanith. "Ich will nicht jammern, aber der Spielraum ist nicht so groß."