Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Aaron Favila)

Überdurchschnittlich, aber nicht rekordverdächtig: Tropische Wirbelstürme haben heuer nach Berechnungen der Münchener Rück (Munich Re) einen Schaden von rund 51 Milliarden Dollar (45 Milliarden Euro) angerichtet. Das war weniger als ein Viertel der 220 Milliarden Dollar im Jahr 2017, aber mehr als der langjährige Durchschnitt von 34 Milliarden.

Die Versicherer müssten davon rund 25 Milliarden Dollar tragen, zwei Drittel weniger als im Vorjahr, aber doppelt so viel wie im langfristigen Schnitt. "Gemessen an den Schäden zählt die diesjährige Wirbelsturmsaison der Nordhalbkugel zu den sieben teuersten überhaupt", heißt es in der Studie.

Japan heuer überdurchschnittlich hart getroffen

Zwei Besonderheiten fielen den Forschern der Münchener Rück auf: die ungewöhnliche hohe Zahl von sieben Taifunen, die Japan trafen, und gleich zwei Hurrikane, die das Festland der USA mit voller Wucht trafen. Die Wirbelstürme "Michael" und "Florence" verursachten an der Ostküste der USA Schäden von zusammen rund 30 Mrd. Dollar, 14 Milliarden davon waren versichert. In Japan war der Taifun "Jebi" mit 8,5 Milliarden Dollar Schaden (6 Milliarden Dollar versicherter Schaden) der teuerste Sturm - und einer der teuersten Taifune in der Geschichte Japans überhaupt.

Der Super-Taifun "Mangkhut", der von den Philippinen bis nach Hongkong und Südchina zog, kostete etwa 100 Menschen das Leben, doch von den Schäden war nur ein Bruchteil versichert.