Kraftwerksauftrag 100 Millionen: Andritz zieht Riesenauftrag in China an Land

Das Auftragsvolumen liegt bei rund 100 Millionen Euro. Geliefert werden vier 350-MW-reversible Pumpturbinen und Motorgeneratoren sowie Zusatzausrüstungen für das Pumpspeicherkraftwerk ZhenAn in der Shaanxi-Provinz in China. Dies teilte Andritz am Dienstag mit.

ZhenAn werde mit einer installierten Gesamtkapazität von 1400 MW das erste Pumpspeicherkraftwerk im Nordwesten Chinas sein. Die erste Einheit werde Ende März 2023 in Betrieb gehen, alle vier Einheiten bis Dezember 2023. Erhalten habe man den Auftrag von der Shaanxi ZhenAn Pumped Storage Co. Ltd., einem Tochterunternehmen der State Grid Corporation of China (SGCC).