Protestmarsch Handels-KV: Wie die Gewerkschaft jetzt den Druck erhöht

Vor der nächsten Verhandlungsrunde über einen neuen Handels-KV am Mittwoch kommt es heute zu einem Protestmarsch der Betriebsräte in Wien.

rbeitgeber-Verhandler Sonja Marchhart, Peter Buchmüller und die Arbeitnehmer- Verhandlerin Anita Palkovich bei der Forderungsübergabe Ende Oktober © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Nachdem zuletzt auch die dritte Kollektivvertragsrunde im Handel keine Einigung gebracht hat, will die Gewerkschaft nun vor der nächsten Verhandlungsrunde am 5. Dezember den Druck auf die Arbeitgeber verstärken. Bei einer Betriebsrätekonferenz am heutigen Dienstag in Wien sollen die Angestellten "auf eine Auseinandersetzung" vorbereitet werden, wurde bereits Ende November mitgeteilt.

"Im Anschluss findet ein Protestmarsch mit anschließender Aktion vor der Wirtschaftskammer statt, um vor der Verhandlungsrunde am 5. Dezember noch einmal den Forderungen der Beschäftigten Nachdruck zu verleihen", wurde zu Wochenbeginn kommuniziert.

Die Arbeitgeber haben bei der letzten Verhandlungsrunde Bereitschaft gezeigt, im Rahmenrecht auf einzelne unserer Forderungen einzugehen, doch beim Geld trennt uns sehr viel", erklärte die KV-Verhandlerin der GPA-djp, Anita Palkovich, in der Vorwoche.

Die Gewerkschaft wünscht sich Gehaltserhöhungen weit über der allgemeinen Teuerungsrate und argumentiert, dass die Teuerung bei Nahrungsmitteln und Dienstleistungen, die für die Bezieher niedriger Einkommen relevanter sei, wesentlich stärker ausgefallen sei.

"Wir liegen da so weit auseinander, dass ich das gar nicht kommentieren möchte", sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Peter Buchmüller nach der dritten Runde zur APA. Wie hoch das Gehaltsplus ausfallen soll, wurde nicht kommuniziert. Mehr Konsens herrschte zuletzt aber bereits bei rahmenrechtlichen Fragen sowie der Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen. Für Lehrlinge fordert die Gewerkschaft eine Entschädigung von mindestens 700 Euro brutto im ersten Lehrjahr, 900 Euro im zweiten, 1100 Euro im dritten und 1300 Euro im vierten Lehrjahr. Die Arbeitgeber boten eine Erhöhung in zwei Schritten bis 2020. "Ich sehe das als großes Entgegenkommen", so Buchmüller.