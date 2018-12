Facebook

1.) Was dürfen Unternehmer vor Jahresende keinesfalls versäumen?

Auf jeden Fall den Gewinnfreibetrag nutzen, sonst verschenkt man das Geld. Für Gewinn über 30.000 Euro hat man 13 Prozent Freibetrag – bei Investitionen in dieser Höhe. Beispiel: Bei 70.000 Euro Gewinn fallen auf die 40.000 Euro 5200 Euro Freibetrag an, die ich aber investierten muss. Alternativ kann man in einzelne Wertpapiere investieren.

2.) Was raten Sie Firmen mit Einnahmen-Ausgabenrechnung an?

Ein Klassiker ist, die Sozialversicherung vor Jahresende einzuzahlen und es nicht auf eine Nachzahlung ankommen lassen. Nur wenn sie heuer eingezahlt wird, ist sie steuerlich im Einkommensteuerbescheid dieses Jahres absetzbar.

3.) Was kann man heuer noch lukrieren?

Bereits seit 1. November gibt es die Senkung der Umsatzsteuer für Beherbergung und Camping von 13 auf die ursprünglichen 10 Prozent.

4.) Was ist bei Meldepflichten wichtig?

Für das WiEReG, das Wirtschaftliche Eigentümer Register, hat man die Meldepflicht scharf gestellt. Ab Dezember drohen Strafen, wenn die wirtschaftlichen Eigentümer hinter Kapitalgesellschaften nicht gemeldet sind. Das gilt zum Beispiel auch für doppelstöckige GmbH. Auch bei Treuhandschaften über 25 Prozent sind die natürlichen Personen offenzulegen. Das Finanzministerium erwartet sich von den Maßnahmen eine bessere Prävention gegen Geldwäsche.

5.) Was sind wichtige steuerliche Neuerungen im Jahr 2019?

Finanzminister Hartwig Löger hat eine große Pauschalierungsreform für Kleinunternehmen mit Umsätzen bis 30.000 Euro im Jahr angekündigt. Die konkreten Entwürfe sind noch nicht bekannt, auch nicht ein Prozentsatz auf den Gewinn. Der Vorteil für die Kleinunternehmen ist, dass sie nur noch die Umsätze aufzeichnen müssen. Das bedeutet, dass rund 200.000 Unternehmer keine doppelte Buchhaltung mehr führen müssen. Für Steuerberater fallen damit Kunden weg. Wenn es vernünftig ist, bedeutet es eine starke Vereinfachung. Es könnte außerdem jemand seine Firma so aufstellen, dass er Teilbertriebe auslagert, falls diese abgrenzbar sind.

6.) Das neue Jahr startet mit dem Familienbonus. Was bringt er und worauf ist zu achten?

Der Familienbonus Plus vermindert ab 1. Jänner 2019 als Absetzbetrag die Steuerlast direkt, und zwar für Kinder bis zum 18. Lebensjahr in Höhe von 1500 Euro jährlich, für volljährige Kinder in Höhe von 500 Euro jährlich. Der Familienbonus Plus ist vom Arbeitgeber bei der laufenden Lohnverrechnung zu berücksichtigen.

7.) 2019 entbrennt die Diskussion um die für 2020 geplante Steuerreform. Was ist zu erwarten?

Jetzt herrscht noch Ruhe vor dem Sturm. Die Welle der Änderungen steht mit der Steuerreform 2020 bevor. Das halbe Jahr davor wird es ein starkes Rauschen geben. Derzeit ist die Steuergesetzgebung ein Fleckerlteppich, die Gesetze haben keine innere Systematik mehr. Will man das Einkommensteuerrecht von der grünen Wiese auf neu aufbauen, geht es im Steuersystem ans Eingemachte. Derzeit hat zum Beispiel der Paragraph 124 b im Einkommensteuergesetz mit allen Übergangsbestimmungen Zusätze bis Ziffer 335! Da sind viele Gesetze nicht mehr konsistent.

8.) Im Regierungsprogramm ist eine Entschärfung der Kalten Progression und eine Senkung der KöSt zugesagt.

Die Steuerberater begrüßen insgesamt eine Senkung der Abgabenquote auf unter 40 Prozent. Die Abgeltung der Kalten Progression gehört dazu. Die Körperschaftsteuer zu senken macht insbesondere Sinn für sogenannte thesaurierte Gewinne, das sind Gewinne, die wieder im Unternehmen investiert werden.

