Der Budgetstreit mit der EU verunsichert zunehmend italienische Sparer, die in „sichere Häfen“ beim nördlichen Nachbarn einlaufen. Banken in Kärnten und Osttirol profitieren.

Silian im Hochpustertal hat sich zum attraktiven Finanzplatz für risikoaverse italienische Sparer entwickelt © TVBO

Italienische Medien berichten seit Wochen von einer „Flucht des italienischen Kapitals nach Österreich“. Vor allem Banken in Sillian in Osttirol sowie in Kärnten zögen dieses an. „Italienisches Geld“ nehme damit wieder den Weg Richtung Österreich, „eine Straße, die es gut kennt“, heißt es. Anspielend auf das Jahr 1992, als Premier Giuliano Amato auf italienische Bankguthaben eine einmalige Zwangsabgabe von sechs Prozent einhob – unangekündigt, um den Abfluss des Geldes zu verhindern. Das erschütterte das Vertrauen vieler Italiener massiv. Die Filialen österreichischer Banken bildeten damals wie heute „sichere Häfen“, die das böten, was in Italien angesichts der Anti-EU-Politik der Regierung fehle: „Vertrauen, Sicherheit, Nähe“, schreiben mehrere Medien.

