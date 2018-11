Facebook

Heinrich Prankl (Forschungsanstalt Wieselburg), Bauernbund-Präsident Georg Strasser, RWA-Innovationsleiterin Claudia Mittermayr, RLB-Generaldirektor Martin Schaller, Landesrat Johann Seitinger, RLB-Präsident Wilfried Thoma © (c) Riedler Peter photoworkers.at

Sensoren in Kühen, Spurführung mittels GPS und jede Menge Apps. Landwirtschaft von heute hat nicht mehr viel mit dem Bild zu tun, das häufig noch das Bild in der Öffentlichkeit prägt. „Der digitalen Trendwende kann man sich nicht verschließen“, erklärt Wilfried Thoma, Präsident der Raiffeisen Landesbank (RLB) beim diesjährigen Agrarsymposium zum Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft.

Mit rund 700 Gästen war der Veranstaltungssaal in der RLB-Zentrale in Raaba bis zum letzten Platz besetzt. „Hier wollen wir die Experten mit den Praktikern zusammenbringen“, betont RLB-Generaldirektor Martin Schaller in seinen Begrüßungsworten.

Die Praktiker, die Landwirte im Publikum, der Experte, Heinrich Prankl, Leiter für Forschung und Innovation an der HBLFA Francisco Josephinum in Wieselburg. Beruhigend: Landwirte sind schon digital. Planungsprogramme helfen bei der Verwaltung, Satelliten liefern Fotos von Feldern, Sensoren informieren über den Nährstoffgehalt der Felder. Allerdings: „Das alles sind Insellösungen. Wenn man die Daten aus einem Programm in ein anderes übertragen will, muss man sie häufig abtippen“, sagt Prankl. Das müsse sich ändern. Denn „Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und die Landwirtschaft hat jede Menge davon.“

„Es wird auf den Feldern auch bald Roboter geben“

Ein Beispiel ist die App „Farmdok“. Im Prinzip zeichnet sie nur die GPS-Positionen des Landwirts auf. Doch im Hintergrund wird so die Arbeitszeit aufgezeichnet, der Algorithmus kann erkennen, was am Feld gemacht wurde. „Die Digitalisierung macht die Arbeit der Landwirte einfacher“, so Prankl, der auch prognostiziert: „Es wird auf den Feldern auch bald Roboter geben.“

: Heinrich Prankl, Innovationsleiter und Dir.-Stv. des Forschungsanstalt Wieselburg Foto © (c) Riedler Peter

„Die Landwirtschaft von morgen ist präzise, smart und mit einem geringeren physischen Arbeitsaufwand verbunden“, erklärt der Präsident des österreichischen Bauernbundes Georg Strasser. Die Präzisionslandwirtschaft biete die Möglichkeit, ressourcenschonend Ackerbau zu betreiben, weil Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zielgenau eingesetzt werden können.

Laut Johannes Fankhauser, Sektions-Chef im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, ergab eine vorsichtige Abschätzung, dass heute fünf bis zehn Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe Farmmanagementsysteme im Ackerbau verwenden. Damit steht der breite Einsatz der neuen Technologien noch bevor. „Digitalisierung bedeutet, auch eine effizientere Produktion von Lebensmitteln“, ist Fankhauser überzeugt, „denn die Kosten beim Betriebsmitteleinsatz können gesenkt oder Tierwohl gesteigert werden.“

Claudia Mittermayr, Leiterin für Farming Innovations bei der Raiffeisen Ware Austria (RWA), sieht vor allem in der intelligenten Auswertung hoher Datenmengen Vorteile. So helfen etwa Wetterdaten bei der Bodentemperatur-Messung und bei der Bestimmung des besten Saatzeitpunkts, oder auch Roboter erkennen Unkraut und bekämpfen dieses gezielt.

700 Besucher bei Raiffeisen-Agrarsymposium Foto © (c) Riedler Peter photoworkers.at

