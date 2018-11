Facebook

Nach Informationen der Zeitung aus Konzernkreisen soll der Termin am kommenden Dienstag stattfinden. Volkswagen und Daimler wollen demnach mit ihren Vorstandschefs Herbert Diess und Dieter Zetsche teilnehmen, berichtete die Zeitung vorab unter Berufung auf Konzernkreise. BMW schicke wohl Produktionsvorstand Oliver Zipse. Aus Sicht der deutschen Automanager gehe es vorrangig darum, drohende US-Strafzölle für Autoimporte zu verhindern. Die Bundesregierung sei über den Termin informiert.

Trumps Drohungen rütteln auf

US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt erneut für Strafzölle auf importierte Autos ausgesprochen, um die Hersteller im eigenen Land zu schützen. Der Grund dafür, dass das Geschäft mit Lastwagen und Pickups in den USA so gut laufe, seien die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf solche Wagen aus dem Ausland, schrieb Trump am Mittwochabend auf Twitter. Wenn wir das auch mit Autos machen, die ins Land kommen, würden sehr viel mehr Autos hierzulande gebaut."

Das Handelsministerium arbeitet derzeit an einem Bericht über die Wirkung von Strafzöllen auf Autoimporte. Eine endgültige Fassung sei noch nicht an Trump gegangen, sagte ein Sprecher.

