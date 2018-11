Wirtschaftskammer: Im Oktober waren bundesweit 9000 Stellen in der Gastronomie und in den Beherbergungsbetrieben unbesetzt. Die Branche wächst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

NOCKER-SCHWARZENBACHER © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Im Tourismus gibt es viele unbesetzte Jobs. Es mangelt an Fachkräften. "Da befinden wir uns in einem europaweiten Wettbewerb", sagte die Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Petra Nocker-Schwarzenbacher, am Dienstag vor Journalisten in Wien. Mitarbeiter seien dringend gesucht - "egal, wo man hinfragt".

Im Oktober waren laut AMS 9000 Stellen in der Gastronomie und in der Hotellerie offen - davon 1650 Lehrstellen. Die Branche wächst: Allein heuer seien jeden Monat 5.000 Beschäftigte hinzugekommen - im Juli habe der Beschäftigtenstand 238.000 erreicht. "Sie sehen, uns laufen die Fachkräfte nicht davon, sondern der Bedarf steigt", so Nocker-Schwarzenbacher. "Seit 2009 haben wir 40.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen."

"Zusätzliche Ruhetage müssem eingeführt werden"

Mittlerweile sei die Personalknappheit so stark, dass Betriebe zusätzliche Ruhetage einführen müssten. "Selbst bei den ersten Skihütten gibt es Ruhetage - vor einigen Jahren war das undenkbar", berichtete die Branchensprecherin. "Und nicht nur wir spüren das", so die Hotelbesitzerin. Es gebe zwar genug Skilehrer, aber nicht genug Mitarbeiter in den Skiverleih-Stationen oder in den Wellness-Bereichen der Hotels. "Wir haben auch Reiseleiter, die die gewünschten Sprachen nicht sprechen und andererseits Leute, die die Sprachen können, aber als Reiseleiter nicht gut ausgebildet sind", zählte Nocker-Schwarzenbacher exemplarisch auf.

Die Tourismus-Obfrau bedauerte in diesem Zusammenhang, dass das gesetzlich geregelte Saisonnierkontingent (für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern) heuer nicht aufgestockt wurde. "Wir haben für den Winter 1.100 Saisonnierplätze, das ist unverändert zum Vorjahr, aber leider nicht erhöht worden". In Relation zu den rund 240.000 Beschäftigten in der Branche sei das wenig.

Blick über die Grenzen

Neidvoll blickt Nocker-Schwarzenbacher dabei nach Kroatien: "Das Kontingent wird dort jetzt von 8000 auf 15.000 aufgestockt." Das Nachbarland hätte bei den Fachkräften ebenfalls "ein großes Loch", dort würden noch 20.000 Arbeitskräfte gesucht.

In Deutschland hilft man sich aktuell erstmals mit einem "Fachkräfteeinwanderungsgesetz" der Bundesregierung, das am 19. Dezember im Kabinett verabschiedet werden und drei Monate später in Kraft treten soll. Menschen aus Nicht-EU-Ländern, die ausreichend qualifiziert sind und eine Arbeitsvertrag vorweisen können, sollen demnach in das Land kommen und arbeiten dürfen.

Warten auf neue Fachkräfteverordnung

In Österreich wartet die Branche indes auch gebannt auf die neue Fachkräfteverordnung, die für Mitte Dezember erwartet wird. "Wir hoffen, dass Köche in der Mangelberufsliste (des Sozialministeriums, Anm.) festgehalten wurden und würden uns wünschen, spätestens Anfang Dezember Bescheid zu wissen, damit sie ab Jänner beschäftigt werden könnten", merkte Nocker-Schwarzenbacher an.

Heuer werde bei den Köchen wieder eine Stellenantragszahl von 1,3 erreicht, also 1,3 Bewerber auf 1 offene Stelle österreichweit. Der vorgeschriebene Schwellenwert, um in die Mangelberufsliste aufgenommen zu werden, liegt aber bei 1,5. Die Touristiker plädieren schon des Längeren dafür, dass die Bedarfswerte bundesländerweise ermittelt werden. Denn in Tirol und Vorarlberg sei der Bedarf weitaus stärker als in Ostösterreich.