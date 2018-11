Die Initiative „10.000 Chancen“ will helfen, Jugendlichen einen Lehrplatz zu vermitteln, die es ohne Unterstützung schwer hätten. Ein Vorstellungsmarathon für die Schüler.

Ein Bewerbungsgespräch in vier Minuten. Eine Herausforderung für Jugendliche und Lehrlingsausbilder © Danner

Mit den Worten „das war so cool“ läuft eine Schülerin zu Karin Much, Lehrerin an der NMS Andritz. „Es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Kinder freuen.“ Doch es sind weder Kinofilm noch Computerspiele, welche die Kinder begeistern. Es sind Vorstellungsgespräche bei Lehrlingsausbildern im Rahmen der Initiative „10.000 Chancen“, ins Leben gerufen von Bernhard Ehrlich.

