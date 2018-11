KV-Verhandlungen Gewerkschaft mobilisiert Beschäftigte im Handel

Weil auch die KV-Verhandlungen im Handel bisher ergebnislos verlaufen sind, starten in den Betrieben jetzt laut Gewerkschaft erste Aktionen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KV-Verhandler: Franz Georg Brantner und Anita Palkovich © APA/HANS PUNZ

Die Arbeitgeber hätten in der letzten Verhandlungsrunde zwar Bereitschaft gezeigt, im Rahmenrecht auf Forderungen der Gewerkschaft einzugehen, "beim Geld trennt uns aber sehr viel", sagt die KV-Verhandlerin Anita Palkovich von der GPA-djp. In manchen Bereichen, so Franz Georg Brantner, Vorsitzender des Wirtschaftsbereiches Handel der GPA-djp, liege die Teuerung deutlich höher als der Schnitt von zwei Prozent.

So sei etwa das Preisniveau des Miniwarenkorbes, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, im Vergleich um satte 4,8 Prozent gestiegen. "Das spüren vor allem Angestellte mit niedrigeren Einkommen im Handel massiv und brauchen daher auch eine deutliche Erhöhung ihrer Gehälter", erklärt Brantner.

Bei einer Konferenz am 4.12.2018, um 11 Uhr im Bildungszentrum der AK-Wien werden die BetriebsrätInnen informiert und darauf eingestimmt, den Druck noch weiter zu erhöhen, sollte die nächste Verhandlungsrunde am 5.12 wieder kein akzeptables Ergebnis bringen, so die Gewerkschaft.