Wie die Zukunft von Mobilität, Logistik oder Energietechnologie aussehen kann. Eine Veranstaltung an der Grazer Karl-Franzens-Universität gibt tiefen Einblick in die Erwartungshaltungen von Spitzenmanagern.

Manager an der Uni: Öl-Stratege Karl Rose, Stefanie Teichmann (Google), Post-Boss Georg Pölzl © BG/Alexander Danner

Die Sätze von Post-Chef Georg Pölzl geben an diesem Nachmittag wenig Spielraum für Interpretationen. „Drohnen in der Zustellung“, lässt der gebürtige Steirer wissen, „sind ein spannendes Thema. Es wird aber keine Praxisrelevanz haben.“ Anders verhalte es sich bei einem anderen Trend. „Autonom fahrende Fahrzeuge werden vor allem in der Langstreckenlogistik wichtig sein.“ Heute würden in diesem Segment noch knapp 30 Prozent der für die Post anfallenden Kosten auf Fahrer entfallen.

