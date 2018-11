Streiks ab Montag Bahn-Warnstreiks: Was auf Fahrgäste jetzt zukommen könnte

Keine KV-Einigung in der achten Runde: Die Gewerkschaft ruft 40.000 Eisenbahner am Montag zu Warnstreiks auf, bis zu 800.000 Bahnfahrer könnten davon betroffen sein.

THEMENBILD ÖBB © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Nach den Metallern jetzt auch die Eisenbahner: Die Gewerkschaft Vida beschloss „nach intensiven Beratungen einstimmig über alle Fraktionen hinweg“ österreichweite Warnstreiks im gesamten Eisenbahnsektor, wie der ÖGB am späten Donnerstagnachmittag via Aussendung mitteilte. Der Beginn des Ausstandes sei für Montag angesetzt, Details wie Länge und Zeiten wollen die Gewerkschafter heute Mittag bekannt geben. In der Nacht davor war die achte Runde der KV-Verhandlungen ergebnislos abgebrochen worden. Im Schatten des aufsehenerregenden Konfliktes bei den Metallern sind auch die Gespräche bei den Eisenbahnern festgefahren.

