Atomic-Chef Wolfgang Mayrhofer: "Ohne Skiverleih hätten wir noch mehr Skifahrer verloren" © GEPA pictures

Wie sehr beunruhigt Sie der diesjährige Spätstart des Winters?

WOLFGANG MAYRHOFER: Bis jetzt ist es wirklich relativ warm gewesen und ich verstehe, wenn da das Animo, an Wintersportausrüstung zu denken und sie zu kaufen, fehlt. Aber wenn es jetzt kalt wird, wird es zwar nicht so perfekt wie letztes Jahr, es ist aber immer noch okay.

