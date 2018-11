Es drohen Streiks Metaller-KV: Einigung möglich, "aber ganz schwierig"

Facebook

PRO-GE-Chef Rainer Wimmer (l.) und der Chef der GPA-djp Karl Dürtscher © APA/HERBERT PFARRHOFER

Bei der sechsten Runde der Metaller-KV-Verhandlungen hat es am frühen Donnerstagabend eine Pause - und noch keinen Durchbruch - gegeben. Laut Arbeitgebervertretern ist das Gesprächsklima "okay" und bisher das Rahmenrecht thematisiert worden. "Es ist sehr sehr schwierig", sagte PRO-GE-Chefverhandler Rainer Wimmer: "Die Arbeitgeber bremsen." Eine Einigung sei "möglich, aber ganz schwierig". Dennoch: Wie die ZIB1 berichtet, soll es nur zu Streiks kommen, wenn bis Montag keine Einigung erziehlt wird. Das würde bedeuten, dass weitere Verhandlungen bis Sonntag möglich wären.

Beim Rahmenrecht sei man noch nicht ganz wieder dort, wo man schon gewesen sei, kritisierte Wimmer und Karl Dürtscher (GPA-djp). "Die Gleitzeit ist ein sehr strenger Punkt, wo es noch großen Widerstand der Arbeitgeber gibt. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Punkt noch Fortschritte erzielen werden."

Finanzielles wurde bisher noch nicht besprochen. Die Verhandler zogen sich zur Stärkung zurück. Am Pausenbuffet der Arbeitnehmer wurden Fleischlaibchen, Wurstfleckerln, Erdäpfel- und Rahmgurkensalat kredenzt.

Die Arbeitnehmerseite drohte ja, sollte es zu keiner Einigung kommen, im Vorfeld der heutigen Verhandlung damit, "am Montag ganze Schichten ausfallen zu lassen". Kommt es am Montag tatsächlich zum gewerkschaftlich angedrohten Arbeitsausstand, bei dem ganze Frühschichten bestreikt werden sollen, dann wird das - laut APA-Informationen zumindest vorerst -, weiterhin auf den größten Metallerteilbereich der Metalltechnischen Industrie (FMTI) beschränkt sein.

Donnerstagsdemo

Außergewöhnliche "Begleitmusik" für Metaller-KV-Verhandlungen am Donnerstagabend: Die Wiener Donnerstagsdemo - eine Protestveranstaltung gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung - ist vor die Wirtschaftskammer in Wien-Wieden gezogen. "Heute machen wir den Bossen Feuer unter dem Hintern!", lautete das Motto - während im Gebäude gerade die sechste Verhandlungsrunde zum Metaller-KV lief.

Während drinnen im WKÖ-Gebäude Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter um eine Einigung rangen, wurde es draußen richtig laut. "Widerstand! Widerstand!", skandierte die Menge beispielsweise. Sogar Bengalische Feuer wurden entzündet. "Die Solidarität mit den Warnstreikenden Metallern ist für uns eine Selbstverständlichkeit", sagte die Donnerstagdemo-Mitorganisatorin Djamila Grandits zur APA.

Harte Fronten im Vorfeld

Die Arbeitnehmerverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) sehen sich durch den Rückhalt aus der Belegschaft bei den Warnstreiks gestärkt. Gebe es keine Einigung, würden am Montag ganze Schichten ausfallen, nicht nur für zwei, drei Stunden die Arbeit niedergelegt wie in den vergangenen Tagen.

"Bei einem solch hohen Forderungspaket spielen wir nicht mit", bekräftigte hingegen der Sprecher der Arbeitgeberverhandler, Christian Knill. Die Gewerkschaft müsse bei ihren Forderungen "einen großen Abstrich machen, und wir werden auch unseren Teil dazu beitragen, um zu einer Lösung zu kommen", sagte Knill. "Streiks generell bringen nichts." Die Arbeitgeber boten zuletzt 2,7 Prozent.

Metaller starten sechste Runde

Beide Seiten betonten, heute gehe es um ernsthafte Verhandlungen. Die Gewerkschafter kritisierten, dass zuletzt bereits getätigte Zusagen im Rahmenrecht wieder kurzfristig zurückgenommen worden seien. "Daher sind wir ja letztes Mal aufgestanden", so Wimmer. Auch an einem nachgebesserten finanziellen Angebot via Telefon vom vergangenen Donnerstag hielten Wimmer und Dürtscher weiterhin nichts und kritisierten ein solches Vorgehen als schlechten Stil.

Dürtscher sagte im Gespräch mit der APA, dass es bei den KV-Gesprächen der kleineren Metallergruppen zwischen Montag und Mittwoch Fortschritte gegeben habe, die bisher beim großen Teilbereich der Metalltechnischen Industrie (FMTI) fehlten. Keinesfalls mache man als Gewerkschaft Oppositionspolitik, man sei den Belegschaften in den Betrieben verantwortlich.

Heute zieht sogar die Wiener Donnerstagsdemo - eine Protestveranstaltung gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung - zur Wirtschaftskammer, geht aus einem Facebook-Eintrag der Veranstaltung hervor. PRO-GE-Mitglieder, die allerdings nicht an den Verhandlungen teilnehmen, wollen dann vor der Arbeitgebervertretung über den aktuellen Stand der Verhandlungen berichten. Der Demozug dürfte rund um 19.30 Uhr bei der WKÖ eintreffen.