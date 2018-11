Nach Funke-Investment Benko will "deutsche Antwort auf Amazon" bauen

In Wien lud René Benko zum Törggelen. Großes Thema war dort natürlich das jüngste Investment des Tirolers, der sich bei der deutschen Funke-Gruppe einkauft.

René Benko beim Törggelen © Winkler

Am Ende kam auch noch der Bundeskanzler, man braucht schließlich die Medien. Nur auf die Dichands warteten die Fotografen und Kamerateams vergebens. Dabei waren Eva und Christoph Dichand sonst – so wie alle Promis, die Wien aufzubieten hat – Stammgäste beim Törggelen, zu dem René Benko Mittwochabend ins Grand Hyatt geladen hatte. Der Schnappschuss vom Shakehand des "Krone-Einsteigers" mit den Dichands hätte die hitzigen Spekulationen um die Signa-Beteiligung via der deutschen Funke-Gruppe und um das Ziel dieses Deals noch mehr angeheizt.

Im Online-Handel ist Immobilien-Mogul Benko schon jetzt mit Plattformen vertreten, den will er auch bei Kika/Leiner im Möbelhandel forcieren. Bei der Mediaprint mit Kronen Zeitung und Kurier sieht er "großes Potenzial für Digitalisierung", das kann man als trockene Analyse eines eklatanten Nachholbedarfs ebenso interpretieren, wie die mögliche Nutzung der Krone-Abonnenten für ein digitales Handelsgeschäft.

Die Kaufhauskette und der Online-Handel

Die Frage, die sich alle Gäste stellten: Kann der Tiroler das blockierende schroffe Verhältnis zwischen den Dichand-Erben und den deutschen Krone-Miteigentümern auftauen? Oder wie kann sich das Raiffeisen-Interesse beim Kurier mit Benko treffen, dessen erste Finanzierungen auf seinen früheren Mentor, den einstigen Tiroler RLB-Chef Fritz Hakl zurückgehen?

Dieser Blick ist klassische Wiener Nabelschau und übersieht die größere Phantasie, die Benko mit der Funke-Gruppe, auch ohne direkte Beteiligung, in Deutschland entwickeln könnte. Dort kann sie vom Hamburger Abendblatt bis zur Berliner Morgenpost oder zu Jugend- und Frauenmagazinen wie Bravo sowie mit marktführenden Anzeigenblättern ein großes Orgelorchester für Benkos Retail-Pläne mit der eben fusionierten Karstadt-Kaufhof-Gruppe spielen. Benko will ja die Kaufhauskette zugleich als Shop und als Lager für einen künftig forcierten Onlinehandel umbauen.

Will Benko ein digitales deutsches Amazon bauen? "Nein, aber eine deutsche Antwort auf Amazon" verriet er der Kleinen Zeitung. In Deutschland ließ er durchblicken, "kommt noch viel nach". Seine Kriegskasse ist gefüllt von in seine mit Luxusprojekten vom Goldenen Quartier bis KDW und Alsterhaus glänzende Aura schier blind vertrauenden Investoren.

Zweifel bei Finanzleuten

Binnen weniger Tage lud im Vorjahr ein von Signa Prime in Deutschland aufgelegter Fonds vier Milliarden Euro auf, von schillernden Investoren wie Hans-Peter Haselsteiner und Niki Lauda bis zu strategisch so wichtigen Investoren wie der Entwicklungsgesellschaft für die stillgelegten Bergbauflächen des Ruhrgebietes. Nur 1,6 Milliarden musste man für den Hälfte-Anteil an Kaufhof ausgeben, "günstig", wie Signa-Prime-Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer meint.

Doch Benko muss den Investoren einmal auch liefern. Die Kaufhausketten müssen erst nachhaltig saniert werden und die Margen im Handel sind ebenso niedrig wie im Immobiliengeschäft. Und die Medienbranche steht vor den größten Herausforderungen der Digitalisierung, da sie die bereits am weitesten disruptierte Branche ist. Beim Törggelen gab es daher bei Finanzleuten auch Zweifel, ob Benko mit lauter Branchen im Umbruch und mit engen Margen ein fulminantes Konzert spielen kann.

Viel glücklicher schauten an dem Abend ohnehin Sebastian Kurz und Europaminister Gernot Blümel aus. Geht Theresa Mays Brexit-Einigungsvorschlag nach dem Kabinett auch durch das House of Parliament, wäre der große Erfolg der österreichischen EU-Präsidentschaft gesichert. Vor zwei Wochen sah es in Graz noch so aus, als wäre eine Abschaffung der Sommerzeit das einzige Ergebnis der Präsidentschaft.

