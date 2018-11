Facebook

Die Skigebiete hoffen auf kalte Temperaturen und viel Schnee © Nassfeld

Knapp zweistellige Plusgrade im Tal, auch über 3000 Meter zu warme Temperaturen, um die Schneekanonen in Betrieb zu setzen. Noch fehlt den heimischen Skigebieten für die in rund zwei Wochen startende Wintersaison die Geschäftsgrundlage, nämlich Schnee. Aber nicht nur in der Seilbahnwirtschaft sehnt den angekündigten Wetterumschwung herbei, auch in der Beherbergungsbranche wächst die Nervosität.

