Erster großer Auftritt Neuer Kika-Leiner-Chef: "Der Krieg wird auf der Fläche gewonnen"

Der neue Kika-Leiner-Chef Reinhold Gütebier will den Kundenschwund in wenigen Monaten stoppen, neu und aggressiv am Markt auftreten. In drei Jahren gebe es wieder Gewinne.