Metaller-Warnstreiks Wo in Kärnten Betriebsversammlungen stattfinden

Schon am Montag und Dienstag wurden in Kärnten in verschiedenen Firmen der Metalltechnischen Industrie Warnstreiks abgehalten. Heute gehen die Betriebsversammlungen weiter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag gab es einen Warnstreik bei Offner Werkzeugindustrie im Lavanttal © ProGE

Auch heute, Mittwoch, finden in mehreren Kärntner Betrieben Versammlungen der Metaller statt. Unter anderem stehen Flowserve, Haslinger Stahlbau oder KWI auf der Liste von Gewerkschaftslandessekretär der ProGE, Gernot Kleißner. Und auch bei Mahle soll es noch eine Versammlung geben. Wie auch schon an den vorangegangen Tagen wird erst in den jeweiligen Betriebsversammlungen von den Mitarbeitern beschlossen, ob im Anschluss auch ein Warnstreik durchgeführt wird.

Am Dienstag haben unter anderem 65 Mitarbeiter der Firma Offner Werkzeugindustrie GmbH in Wolfsberg einen Warnstreik abgehalten. Weil die Firma per Aushang kommuniziert hatte, dass am Betriebsgelände selbst nicht gestreikt werden dürfe, andernfalls würde eine Besitzstörungsklage drohen, wurde der Warnstreik auf der Straße abgehalten. Auch bei der Firma IAB in St. Stefan im Lavanttal, bei Danieli in Völkermarkt und Bifrangi in Althofen gab es Warnstreiks. Sollten die Warnstreiks keine Wirkung zeigen, so Kleißner, würden am Montag weitere Streiks im öffentlichen Raum folgen.

Ausgangspunkt der Warnstreiks sind die gescheiterten Metaller-KV-Verhandlungen der letzten Woche. Die Arbeitgeberseite hatte nach Abbruch der Verhandlungen um 2,7 Prozent höhere Löhne geboten, die Arbeitnehmerseite fordert um fünf Prozent höhere Löhne.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.