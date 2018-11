Präsentation Kika/Leiner-Chef sagt, wie es weitergeht

Facebook

Zukunftspläne von Kika/Leiner werden präsentiert © Weichselbraun

Die neue Kika/Leiner-Geschäftsführung präsentiert heute in Wien, wie es mit dem Unternehmen konkret weitergehen soll. Die Präsentation kann im Livestream mitverfolgt werden. Vorstandschef Reinhold Gütebier hat ja das Ziel ausgegeben, die Möbelhauser wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen.

Die Möbelhäuser Kika und Leiner sollen zudem völlig neu auf dem Markt positioniert werden. Im Rahmen der Restrukturierung verlieren rund 800 von 5000 Kika/Leiner-Mitarbeitern in Österreich ihren Job. Die Leiner-Filialen in Innsbruck und in Wiener Neustadt sowie die Kika-Standorte in Vösendorf und in Spittal an der Drau werden per Jahresende geschlossen. Der Prozess der Personalreduktion sei dann abgeschlossen, so der neue Kika/Leiner-Chef.

Gütebier war bereits im September vom neuen Kika/Leiner-Eigentümer Signa als neuer CEO präsentiert worden, mit 8. Oktober übernahm er diese Position. Der Deutsche war mehr als 20 Jahre bei der Möbelkette Segmüller tätig. Darius Kauthe fungiert als Finanzchef (CFO). Oliver Müther ist neuer Geschäftsführer für den Einkauf.