Nach gescheiterten Verhandlungen: Ab Montag kommt es in der Metalltechnischen Industrie (FMMI) mit 1200 Betrieben und gut 130.000 Mitarbeitern zu Warnstreiks.

PRO-GE-Chef Rainer Wimmer (R.) und der Chef der GPA-djp Karl Dürtscher (L.) © APA/Robert Jaeger

Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter konnten sich vergangene Woche in der fünften Verhandlungsrunde im Metaller-KV nicht einigen. Die Warnstreiks sollen zwischen Montag und Mittwoch stattfinden. Dazu werden die zuletzt nur unterbrochenen Betriebsversammlungen wieder aufgenommen. Firmen wie Andritz, Magna, Miba, Bosch oder Teile der Voestalpine könnten betroffen sein, hieß es in Zeitungsberichten.

Während die Arbeitgeber die Streiks als "vorgeplant" bezeichnen, fühlen sich die Gewerkschafter nicht ernst genommen. Sie fordern ein Lohn-/Gehaltsplus von 5 Prozent. Die Arbeitgeber bieten nur knapp die Hälfte an. "Unser Vorschlag von 2,7 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhungen deckt die Inflation der letzten zwölf Monate von rund 2 Prozent als auch den gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt von 0,7 Prozent praktisch zur Gänze ab", erklärte Fachverbandsobmann Christian Knill am Wochenende.

Warnstreiks der Metaller

Abgeltung von Produktivitätsfortschritt und Inflation

"Gerecht wäre eine Abgeltung des Produktivitätsfortschritts und der Inflation", sagte Wifo-Ökonom Thomas Leoni in der "Wiener Zeitung". Laut Wifo-Prognose liegt der Produktivitätszuwachs pro Stunde quer über alle Wirtschaftsbereiche hinweg 2018 bei 0,7 Prozent, die Inflation voraussichtlich bei 2,1 Prozent. Knill sieht sich durch das Wifo bestätigt, wie der Fachverband per Aussendung bekannt gab.

Das WIFO wehrt sich indes dagegen, in die Verhandlungen zum Metaller-Kollektivvertrag hineingezogen zu werden. "Das WIFO gibt keine Empfehlungen zu den laufenden Lohnverhandlungen ab und kann in diesem Zusammenhang auch nicht die Frage nach einem 'gerechten' Abschluss beantworten", betonte WIFO-Lohnexperte Thomas Leoni am Sonntag schriftlich gegenüber der APA.

Leoni hielt gegenüber der APA fest, dass sich sein Hinweis "auf Inflation und Produktivitätsfortschritt als Gradmesser des Lohnwachstums auf den mittelfristigen Zeitraum und auf die Wirtschaft insgesamt bezog".

Fachverbandsobmann Christian Knill Foto © APA/Robert Jaeger

Wifo-Chef Christoph Badelt erwartet "höhere Lohnerhöhungen" als früher, wie er Anfang Oktober sagte. Im Vorjahr betrug der KV-Abschluss 3 Prozent. Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny hatte die Forderung der Gewerkschaften nach 5 Prozent mehr Gehalt "als nicht besonders überschießend" klassifiziert. Auch von der ÖVP-FPÖ-Regierung gibt es den Appell an die Sozialpartner, einen "spürbaren" Lohnanstieg auszuverhandeln.

Weitere Verhandlungsrunden in kleineren Branchen

Wegen der von der Regierung ausgeweiteten Höchstarbeitszeiten sind die Fronten zwischen den Sozialpartnern heuer besonders verhärtet. Die Arbeitnehmervertreter wollen sich in den KV-Verhandlungen "zurückholen", was ihnen "genommen worden" sei. Die Arbeitgeber fühlen sich dafür nicht zuständig.

Wann die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, ist derzeit noch offen. In fünf weiteren kleineren Metallerbranchen, die gemeinsam rund 60.000 Mitarbeiter haben, gibt es in der kommenden Woche indes weitere Verhandlungsrunden.