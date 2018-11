Facebook

Pro-Ge-Chef Rainer Wimmer © APA/Robert Jäger

Die einen sehen sich "nicht ernst genommen und sogar "verarscht, die anderen bemängeln den "aggressiven Ton. Es geht über die üblichen Streitrituale hinaus, was sich Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in dieser Metaller-Lohnrunde an die Köpfe werden. Nach dem nächtlichen Abbruch der fünften Verhandlungsrunde für die Metalltechnische Industrie und ihre 130.000 Beschäftigten scheinen die Fronten so verhärtet wie lange nicht, die Erzählungen der Involvierten weichen weit voneinander ab.

