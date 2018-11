Kleine Zeitung +

Zu viel Auslauf für Kühe Mehr als hundert Bauern können ihre Milch nicht mehr an Hofer liefern

Weil die Hofer-Biomarke jetzt mehr Auslauf für Kühe einfordert, können 117 Milchbauern in Osttirol ihre Milch nicht mehr an die Supermarktkette liefern. Dort verweist man auf positive Erfahrungen in anderen Gegenden.