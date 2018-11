Chefwechsel beim Lebensmitteldiskonter Hofer. Nach acht Jahren an der Spitze verlässt Günter Helm das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Horst Leitner und Günther Helm © APA/OTS/HOFER

Beim österreichischen Lebensmitteldiskonter Hofer kommt es zu einem Wechsel im Vorstand. Günther Helm (39) verlässt nach 15 Jahren, davon 8 Jahre als CEO der Hofer KG, die Aldi Süd/Hofer-Gruppe "auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen". Ab 1. Dezember übernimmt Horst Leitner (52) die Position von Helm, teilte Hofer am Mittwoch mit.

Helm werde sich nun neuen unternehmerischen Herausforderungen stellen. "Diese sehr persönliche Entscheidung ist mit dem Unternehmen, welches diesen Schritt sehr bedauert, eng abgestimmt", heißt es.

Leitner, zuletzt Mitglied des Landesvorstandes der Aldi USA, übernimmt somit künftig die nationalen und internationalen Aktivitäten der Hofer-Gruppe.

Einstieg in Italien

Helm habe maßgeblich die strategische Ausrichtung der Hofer-Gruppe verantwortet, zuletzt auch den erfolgreichen Einstieg in den italienischen Markt. Auch die Weiterentwicklung des internationalen Einkaufes der gesamten Unternehmensgruppe Aldi Süd/Hofer sei unter seiner Führung entscheidend vorangetrieben worden, heißt es weiter.

Leitner begann seine Karriere bei Hofer im Jahre 1992, nach ersten Berufserfahrungen bei IBM und dem Studium der Handelswissenschaften in Wien. Er sammelte umfassende Erfahrung in den Bereichen Verkauf und Zentraleinkauf, bevor er nach drei Jahren als Geschäftsführer der Zweigniederlassung Weißenbach im Jahre 2006 die Verantwortung des Zentraleinkaufs der Hofer-Gruppe übernahm. Ab 2011 war Leitner zunächst in gleicher Funktion für den Zentraleinkauf der Aldi USA tätig. 2016 wurde er zum Mitglied des Landesvorstandes der Aldi USA berufen.

Hofer hat seinen Firmensitz in Sattledt und beschäftigt in 500 Filialen mehr als 11.000 Mitarbeiter. 2018 feiert der Lebensmittelhändler sein 50-jähriges Bestehen. Zu Hofer S/E zählen neben Hofer Österreich die Schweiz, Slowenien, Ungarn und Italien.