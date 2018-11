Kleine-Salon"Mr. Runtastic" Florian Gschwandtner im Live-Gespräch

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Florian Gschwandtner ©

Florian Gschwandtner ist erst 35 Jahre jung - und hat bereits seine erste Biographie verfasst. Das Leben des Oberösterreichs verlief tatsächlich wie im Schnelldurchlauf, vor allem in den letzten Jahren, als sich das in Pasching bei Linz in Oberösterreich beheimatete Start-up Runtastic zum "Global Player" im Sporttracking entwickelte. Zig Millionen Mal wurde die App auf Smartphones installiert.

Es dauerte nicht lange, bis Großinvestoren auf die Sport-App der vier jungen oberösterreichischen FH-Absolventen aufmerksam wurden. Zuerst stieg die Springer-Gruppe bei "Runtastic" ein, dann übernahm Sportgigant Adidas die Mehrheit.

Heute, Montag, Abend wird Florian Gschwandtner im Rahmen eines "Kleine Zeitung"-Salons Rede und Antwort stehen - wer ist der Macher hinter "Runtastic", was sind seine Pläne nach seiner Zeit als CEO und welche Tipps gibt er Gründern mit auf den Weg?

Kleine Zeitung-Redakteur Uwe Sommersguter und Antenne-Moderatorin Eva Nowak stellen die Fragen - um 18.30 Uhr geht es los.