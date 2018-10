Facebook

© (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Nach der Waagner-Biro-Tochter SBE ist nun auch die Muttergesellschaft zahlungsunfähig und hat einen Insolvenzantrag beim Handelsgericht Wien gestellt. Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV, AKV und Creditreform mit. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Angestrebt wird ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Waagner-Biro ist Alleingesellschafterin der Waagner-Biro Immobilienverwaltungs GmbH und der Waagner-Biro Beteiligungsverwaltungs GmbH sowie Gesellschafterin der WBB Stahl- und Maschinenbau AG, Waagner-Biro Austria Stage Systems GmbH, SBE Alpha AG und der Waagner-Biro Bridge Systems AG.

"Die Insolvenzursachen liegen in der Insolvenz der Tochtergesellschaft SBE Alpha AG und der damit verbundenen Liquiditätssituation der Holding. Ebenso stehen die Finanzierungslinien nicht mehr zur Verfügung", heißt es in einer Aussendung von Creditreform. Es seien 45 Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von rund 4,9 Millionen Euro (zum Verkehrswert) stehen demnach Passiva von rund 27,3 Millionen Euro gegenüber. Die Überschuldung beläuft sich also auf rund 22 Millionen Euro.

Fortführung geplant

"Das Unternehmen soll fortgeführt werden, die Liquidität ergibt sich aus der Leistungsverrechnung mit den noch operativ tätigen Töchtern. Einige Unternehmensbereiche werden aber geschlossen werden müssen", wird mitgeteilt. Den Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Der Sanierungs-Experte Erhard Grossnigg soll die kriselnde Tochter SBE wieder auf die Beine bringen, was auch der Konzernholding helfen wird.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verwaltung von Beteiligungen im Bereich Stahl-, Brücken-, Bühnen- und Spezialmaschinenbau.