Ab Sonntag gilt am Grazer Flughafen der Winterflugplan. Es wird auch mehr Düsseldorf-Flüge geben. Dich Charterverbindung nach Teneriffa fällt indes weg.

© Flughafen Graz/(c) ©Oliver Wolf

Der ab morgen gültige Winterflugplan am Grazer Flughafen umfasst neben den rund 130 Linienflügen pro Woche auch direkte Urlaubsverbindungen nach Hurghada und Marsa Alam. Dass die Billigairline Easyjet, die seit August die Strecke Graz-Berlin bedient, ihr Angebot von drei auf vier wöchentliche Verbindungen aufstockt, ist für Flughafendirektor Gerhard Widmann „mit Sicherheit ein Highlight dieses Winterflugplans“.

Geflogen wird nun jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Einmal öfter pro Woche als noch im letzten Winter geht es in der Zeit von Ende Oktober bis 12. Dezember sowie vom 5. März bis Ende des Winterflugplans auch nach Düsseldorf.

"Graz an ganz zentrale Umsteigeflughäfen angebunden"

Linienflüge gibt es weiterhin auch nach Frankfurt, Wien, München, Istanbul, Amsterdam, Zürich sowie Stuttgart. „Damit ist Graz an ganz zentrale Umsteigeflughäfen angebunden, um die Welt zu bereisen.“ Hörbar erleichtert ist Widmann, dass auch die Turkish ihre Graz-Istanbul-Verbindung aufrechterhält. „Die Turkish bietet weltweit 325 Destinationen an, das ist daher auch für Unternehmer eine wichtige Anbindung“, so Widmann.

Im Charterbereich liegt ein Fokus auf Ägypten: Der Flugplan bietet zweimal pro Woche (Freitag und Sonntag) eine Verbindung nach Hurghada, ein weiterer Flug geht jeweils am Freitag nach Marsa Alam. Per Sonderflug geht es Anfang November mit Gruber Reisen nach Sevilla und im März zum Autosalon nach Genf.

Ein Wermutstropfen: Im Gegensatz zum vergangenen Winterflugplan gibt es diesmal keinen Charterflug nach Teneriffa mehr. Widmann gibt unumwunden zu: „Das tut uns schon weh, das ist schade.“

Insgesamt wurde am Grazer Flughafen im Sommer ein Passagierplus von sieben Prozent erzielt.

