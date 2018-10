Facebook

ÖBB-Fahrplan wird präsentiert © KK

Der Vorstandsvorsitzende der ÖBB-Holding, Andreas Matthä, präsentierte Mittwochvormittag den ÖBB-Fahrplan für das kommende Jahr.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 kündigt ÖBB-CEO Matthä die Ausweitung des Angebots um über eine Million Zugkilometer an. Man investiere besonders in neue Züge und die bestehende Flotte - in Summe über 1,8 Milliarden, so Matthä am Mittwoch.

Für das laufende Jahr 2018 erwarten die ÖBB einen neuen Fahrgastrekord mit erstmalig 250 Millionen Passagiere im Nah- und Fernverkehr. Starke Zuwächse gebe es in Tirol Oberösterreich, Niederösterreich und Burgenland.

Die Ticket-Preise werden um durchschnittlich 1,9 Prozent angehoben, so Matthä: "Das liegt unter der Inflationsrate." Verbundkarten seien von der Preissteigerung nicht betroffen. Die Vorteilskarte zum Preis von 66 Euro bleibe ebenfalls, wie auch die "Sparschiene" mit Preisen ab 9 Euro, unangetastet, so Matthä. Neu ist der "Preischecker", eine Suchfunktion.