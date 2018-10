Am 1. November wird in Deutschland die Musterfeststellungsklage gegen den VW-Konzern eingebracht. Ziel ist die Feststellung des unlauteren Vorgehens von VW bei der Abgasreinigung.

Die Musterklage gegen VW wird in Deutschland am 1. November eingebracht © APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich

In Österreich haben bisher rund 20.000 Geschädigte VW geklagt. Damit würden laut Peter Kolba, dem Obmann des Verbraucherschutzvereins (VSV), 320.000 potenzielle Teilnehmer für die Musterfeststellungsklage bleiben. In Deutschland wird diese am 1. November eingebracht. Ziel der Klage sei "die Feststellung des unlauteren Vorgehens von VW bei der Abgasreinigung".

Auf www.klagen-ohne-risiko.at könne man die Fahrzeugdaten eingeben. "Wir senden den Teilnehmern dann bei der Veröffentlichung der Klage den Musterbrief per Mail zu, damit die Geschädigten sich rechtlich wirksam anmelden können", erklärt Kolba.