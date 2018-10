Interview mit Kurt Matzler Warum Manager ihr eigenes Geschäft infrage stellen müssen

Managen im Umbruch der Digitalisierung. Kurt Matzler, Wirtschaftsprofessor an der Universität Bozen und Co-Autor des Buches „Digital Disruption“ zur Herausforderung für Führungskräfte. Das eigene Geschäftsmodell selbst zu zerstören, gehört dazu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wirtschaftsprofessor und Autor Kurz Matzler © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Um ein Unternehmen erfolgreich in die digitalen Transformation zu führen, müssen Manager - so schreiben Sie - zuallererst Bewusstsein dafür schaffen. Verraten Sie uns wie?

KURT MATZLER: Disruption bedeutet, dass neue Technologien und Geschäftsmodelle bestehende ablösen. Dafür braucht es ein Bewusstsein, wie man das eigene Geschäftsmodell selbst zerstört: disrupt yourself.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.