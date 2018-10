Facebook

Ernst Huber © Dadat/Andreas Kolarik

Die zum Bankhaus Schelhammer & Schattera zählende Direktbank Dadat wird bald die Marke von 10.000 Kunden erreicht haben, sagte ihr Chef, Ernst Huber, am Freitag auf der Gewinn-Messe in Wien. Dadat ist seit eineinhalb Jahren am Markt.

Huber zählt bereits zum Urgestein unter den österreichischen Direktbankern. Er hat vor 23 Jahren die erste Direktbank in Österreich - die direktanlage.at als Tochterbank der Schoellerbank - gegründet, die inzwischen von der französischen Großbank BNP Paribas übernommen und in Hellobank umbenannt wurde.

"Großes Potenzial"

Für sein jetziges Institut sieht Huber noch großes Potenzial. So könne sich jeder zweite Österreicher laut einer Umfrage eine Eröffnung eines Depots bei einer Direktbank vorstellen. Im Vergleich zu Deutschland hinke Österreich bei den Kundenzahlen hinten nach, in Deutschland sei sie 17 mal größer. Auch Depotkunden gebe es in Österreich nur 100.000, in Deutschland aber 3,6 Millionen. "Österreich ist hier noch unterentwickelt", so Huber. Es gebe noch genügend zu tun.

Dadat bietet derzeit seinen Kunden Girokonten, Sparkonten, Wertpapierdepots und Brokerage an, die Online oder per eigener App verwaltet werden können. Aufgebaut werden soll die Vergabe von Ratenkrediten.

Vermögensverwaltung ab 15.000 Euro

Dadat bietet seinen Kunden auch verschiedene Sparpläne an, etwa auf Basis von Investmentfonds, Aktien, ETFs oder Gold. Ab 50 Euro im Monat oder Quartal ist man dabei.

Angeboten wird auch eine Vermögensverwaltung ab 15.000 Euro, die ausnahmslos über ETFs erfolge, so Huber. Diese hätten minimale Managementkosten von im Schnitt 0,25 Prozent. Die Dadat selbst verrechne eine "All-in-Fee" von 1 Prozent. Ziel sei die Schaffung zufriedener Kunden. In den kommenden Monate stünden zudem zahlreiche Innovationen ins Haus.

Ziel sei, die innovativste Direktbank in Österreich zu werden und weiter stark zu wachsen. Dazu sollen auch die Synergien der Grawe-Gruppe, zu der Schelhammer & Schattera zählt, genutzt werden, so Huber.