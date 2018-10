Facebook

Barbara Eibinger-Miedl und Christa Zengerer © Land Steiermark

Bereits im Jahr 1995 wurde er als „Autocluster Steiermark“ aus der Taufe gehoben, seither hat der ACstyria eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Im Jahr 2010 wurde dieser steirische „Ur-Cluster“ zum Mobilitätscluster erweitert – damit ging auch eine inhaltliche Öffnung um die Segmente Luftfahrt- und Bahntechnologien einher. Jetzt wird an der Spitze ein neuer Meilenstein gesetzt. Mit 1. November wird mit der Top-Managerin Christa Zengerer erstmals in der Cluster-Historie eine Frau als Geschäftsführerin das Lenkrad übernehmen. Sie wird Wolfgang Vlasaty nachfolgen, der, wie berichtet, seinen Berufsweg in der Autozulieferindustrie in Nordamerika fortsetzen wird.

