Reinhard Ploss und Sabine Herlitschka, Infineon, Rektorin Sabine Seidler, Minister Heinz Faßmann © Infineon

Vor dem großen Spatenstich am 10. November für das neue Infineon-Forschungszentrum und das 1,6 Milliarden teure neue Werk in Villach setzt das Hightechunternehmen noch schnell einen kleinen, aber feinen Meilenstein in Wien. An der Wiener Technischen Universität hat Infineon-Österreich-Chefin Sabine Herlitschka mit TU-Rektorin Sabine Seidler einen eigenen „Hub“ eröffnet, mit dem die langjährige erfolgreiche Kooperation zwischen dem Halbleiterhersteller und der Uni noch weiter vertieft werden soll.

Der Hub ist eine „Forschungs-Drehscheibe“, die in dieser Form in Österreich noch ihresgleichen suchen dürfte: Die Einrichtung ist nicht nur eine virtuelle Schnittstelle zwischen der Grundlagenforschung der TU und der angewandten Unternehmensforschung, sondern vor allem eine physische „Andockstelle“ mit ultramodernen Räumen für Master-Studierende sowie Doktoranden, die an Forschungs- und Technologieprojekten des Konzerns arbeiten.

Der von den Infineon-Projektleitern Kornelia Geiger und Günther Wellenzohn gestaltete Hub in einem denkmalgeschützten Altbau neben der Wiener Karlskirche spielt technisch alle Stückerl. Es gibt Arbeits-, Veranstaltungs- und Seminarräume, sogar das direkte Einloggen in das Infineon-Netzwerk ist möglich. „Wir wollen das beste PhD-Programm (Doktoranden-Programm, Anm.) Österreichs anbieten,“ so Sabine Herlitschka. „Wir erwarten uns viel von der Kooperation vor Ort.“ Das Motto sei „connect, create und challenge“, also verbinden, Ideen entwickeln und sie auf den Boden bringen.

Die Hoffnung in Villach: Wer einmal praktischen Einblick in die intensive Forschungsarbeit des Konzerns bekommen hat, bleibt wahrscheinlich an Bord.

Derzeit forschen allein 100 Doktoranden für ihre Abschlussarbeiten als Angestellte unter den Fittichen Infineons. Mit der TU Wien laufen 20 nationale Forschungsprojekte und ein europäisches mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Infineon selbst investierte seit 2004 fast zehn Millionen Euro in solche Gemeinschaftsprojekte mit der TU Wien und ist damit ihr Top-Förderpartner. TU-Rektorin Sabine Seidler freut sich: „Die Wechselwirkung von Köpfen funktioniert eben nicht ausschließlich im Datenspace.“

Hunderte neue Jobs Die Lücke zwischen universitärer Forschung und Konzernforschung zu schließen, ist Ziel von Hubs. Infineon gehört zu Österreichs forschungsstärksten Unternehmen. Das geplante neue Forschungszentrum in Villach wird 2020 über 600 Arbeitsplätze verfügen. Ein Jahr später soll die Produktion im neuen, 1,6 Milliarden Euro teuren Werk anlaufen. Dort sollen bis 2021 etwa 400 neue Jobs entstehen.

