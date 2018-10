Facebook

Franz Semmernegg, Vorstand Kapsch BusinessCom © Helge Bauer

Was erfahren Sie über Mitarbeiter, in dem Sie ihnen Sensoren auf ihre Bürosessel installieren?

FRANZ SEMMERNEGG: Eigentlich geht es eher darum, dass Mitarbeiter sich leichter tun, sich am Arbeitsplatz zurechtzufinden. Das Share-Desk-Modell, wo ein Mitarbeiter nicht mehr einen fixen Arbeitsplatz hat, ist im Vormarsch. Wir wissen aus unzähligen Praxisbeispielen, dass es ein großes Frustrationserlebnis ist, wenn jemand, der kurz vor Dienstbeginn kommt, verzweifelt einen Arbeitsplatz für sich sucht.

