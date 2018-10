Facebook

Saubermacher Aufsichtsratsvorsitzender Hans Roth, Robert Maierhofer und Saubermacher Vorstand Gerhard Ziehenberger mit dem GRESB-Detailbericht © Saubermacher

Für die internationale Nachhaltigkeitsbewertung des niederländisch-amerikanisches Instituts GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) wurden heuer 280 Unternehmen der Entsorgungsbranche geprüft. An der Spitze steht mit 96 von möglichen 100 Punkten der steirische Entsorgungsspezialist Saubermacher. GRESB bewertet jährlich die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen auf der ganzen Welt.

Die Kriterien umfassen dabei u. a. Unternehmensführung, Unternehmenspolitik und deren Umsetzung, Risiko- und Chancen-Management, Monitoring und Umweltmanagementsystem, Zertifizierungen,

Stakeholder-Management und Performance-Indikatoren.

Wie stark die 96 erreichten Punkte sind, zeigt ein Vergleich: der Durchschnitt aller teilnehmenden Unternehmen betrug 49 Punkte.

"Herausragender Erfolg"

„Für Saubermacher ist dies ein herausragender Erfolg, der insbesondere auch für Investoren von großer Bedeutung ist. Es ist eine Bestätigung für unsere jahrelangen Anstrengungen, die Nachhaltigkeit unseres Wirtschaftens kontinuierlich zu verbessern. Wir bedanken uns bei allen Kollegen und Kolleginnen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben herzlich“, betonen Saubermacher-Vorstand Gerhard Ziehenberger und Robert Maierhofer, Leiter der Abteilung Qualität, Sicherheit und Umwelt.

Saubermacher unterstreiche "damit einmal mehr, dass man auch international zu den Vorzeigeunternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit gehört. Dieses Know-how werde inzwischen "erfolgreich anderen Unternehmen als Beratungsleistung angeboten", wird in einer Aussendung unterstrichen. Seit 2016 nimmt Saubermacher an der Nachhaltigkeitsbewertung teil und erreichte im letzten Jahr europaweit den ersten und weltweit den dritten Platz.