Seit September gelten die neuen Regelungen für die Arbeitszeit. Die Proteste der Gewerkschaft halten an, heute gibt’s einen weiteren Aktionstag. Experte: Unternehmen warten die laufenden KV-Verhandlungen ab.

Der ÖGB startet heute ab 9 Uhr einen zwölfstündigen Aktionstag © APA/ROBERT JAEGER

Seit fast eineinhalb Monaten gilt das neue Arbeitszeitgesetz. Die Gewerkschaften haben ihren Widerstand nach wie vor nicht aufgegeben. Zum einen will man sich, wie berichtet, bei den angelaufenen Kollektivvertragsverhandlungen (KV) das "zurückholen, was durch das Gesetz genommen" wurde. Zudem gibt es nach wie vor Aktionstage. So auch heute.

