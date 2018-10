Facebook

Samsung präsentiert das erste Smartphone mit vier Objektiven und intelligenter Bildoptimierung © Samsung

Beim südkoreanischen Smartphone-Marktführer Samsung jubelt man über eine "Weltpremiere". Als erster Hersteller hat man nun ein Smartphone mit vier Objektiven und intelligenter Bildoptimierung vorgestellt. Das Modell "Galaxy A9" verfüge als "weltweit erstes Smartphone" über eine sogenannte "Quad-Hauptkamera". Das Galaxy A9 ist ab November in den Farben „Caviar Black“, „Lemonade Blue“ und „Bubblegum Pink“ zum Preis von 599 Euro erhältlich. Dank der Szenenoptimierung sei die Kamera in der Lage, "verschiedene Motive zu identifizieren, die Einstellungen entsprechend anzupassen und so das Beste aus einem Foto herauszuholen".

Zusätzlich könne die automatische Mängelerkennung helfen, gelungene Aufnahmen zu erstellen, indem sie Fotos überprüft und den Nutzer benachrichtigt, sobald sie vordefinierte Mängel erkennt. Zudem sei das Galaxy A9 mit einer 24-Megapixel-Frontkamera ausgestattet - um auch bei Selfies für eine entsprechende Qualität zu sorgen.

Doch wozu sind vier Objektive notwendig? "Das 24-Megapixel-Hauptobjektiv sorgt für klare und helle Bilder bei hellem oder schwachem Licht, sodass bei jeder Tageszeit detaillierte Fotos entstehen können", heißt es bei Samsung. Das 10-Megapixel-Teleobjektiv biete einen optischen Zweifach-Zoom. "Dadurch können Nutzer ihr Motiv nah heranholen und detaillierte Nahaufnahmen auch aus der Ferne festhalten." Das 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 120-Grad-Bildbereich ermögliche "faszinierende Panoramabilder" und das 5-Megapixel-Objektiv für den Bokeh-Effekt "erlaubt es, die Schärfentiefe der Fotos vor und nach der Aufnahme manuell zu bestimmen" und das Motiv entsprechend in Szene zu setzen.