Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag den Handelstag mit deutlichen Verlusten beendet. ATX mit fünftem Verlusttag in Folge.

© AP/Richard Drew

Europas Aktienmärkte haben den Handelstag am Donnerstag mit kräftigen Verlusten beendet. Zuvor waren die Leitindizes in Asien um bis zu 5 Prozent eingebrochen. Auch der Börsenstart in den USA brachte nur vorübergehend Erleichterung. Grund für die weltweite Kurskorrektur sind Marktbeobachtern zufolge die steigenden Zinsen in den USA.

Bei den Konjunkturdaten standen am Donnerstag am Nachmittag in den USA die Kern-Verbraucherpreise für September auf der Agenda. Die Inflationsrate in den USA ist im September niedriger ausgefallen als erwartet. Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent gestiegen und damit etwas geringer als erwartet.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel im Laufe des Tages 57,71 Einheiten oder 1,77 Prozent auf 3.209,19 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.539,35 Punkten und minus 173,15 Einheiten oder 1,48 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor um 138,81 Zähler oder 1,94 Prozent und steht nun bei 7.006,93 Stellen.

Minusserie in Wien

Auch die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut tiefrot geschlossen. Der ATX fiel satte 48,72 Punkte oder 1,50 Prozent auf 3.204,11 Einheiten. In der sehr schwachen internationalen Börsenlandschaft ging auch in Wien der jüngste Abwärtsschub weiter. Der ATX musste damit bereits seinen 5. Verlusttag in Folge hinnehmen und rutschte in seiner aktuellen Minusserie in Summe bereits um etwa sechs Prozent ab.