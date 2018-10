Gegen Geschlechterstereotype Barbie-Hersteller will Mädchen mehr Selbstvertrauen geben

Barbie-Hersteller Mattel will gegen Geschlechterstereotype vorgehen – eine gute Idee?

Der Barbie-Hersteller Mattel will gegen Geschlechterstereotype vorgehen und jungen Mädchen mehr Selbstvertrauen geben. Schon mit fünf Jahren würden viele junge Mädchen ihr Geschlecht als weniger intelligent einstufen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verlieren, so der Konzern. Mit dem Projekt "Dream Gap" soll das nun geändert werden. Ein Schritt in die richtige Richtung?