Deal mit Gazprom Wie „Kohle“ der OMV aus dem Patt in Norwegen hilft

Geld statt Anteilstausch: So kommt die OMV in das russische Gasfeld Achimov-Urengoj. Das Patt in Norwegen ist aufgelöst, hier könnte ein Verkauf zum Thema werden.

© Gazprom

Angedeutet hat es der Vorstand schon im September, dass er den seit fast zwei Jahre auf Eis liegenden Einstieg in das Gazprom-Fördergebiet Achimov-Urengoy in Sibirien anders lösen will als über einen Anteilstausch mit der OMV-Norge. Seit etwa einem Jahr war endgültig klar, dass die Norweger die Russen nicht in ihren Hoheitsgebieten haben wollten. Als 2016 der damals noch neue OMV-Chef Rainer Seele den Deal einfädelte, gab es wenig Alternativen zum Anteilstausch. „Wir hatten damals einfach nicht genug Geld“, so die einfache Begründung aus der OMV-Chefetage. Inzwischen hat sich diese Situation grundlegend gewandelt.

