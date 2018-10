Facebook

© Porsche Holding/(c) CHRISTIAN SCHNEIDER

Die Regierung in Deutschland hat nun beschlossen, dass deutsche Dieselfahrer Umtauschprämien und teilweise auch Nachrüstungen erhalten sollen. Rechnen Sie jetzt damit, dass es jetzt auch in Österreich zu solchen Forderungen kommt?

HANS PETER SCHÜTZINGER: Die beschlossenen Maßnahmen sollen drohenden Fahrverboten in 14 deutsche Städten entgegenwirken, in denen die Luft als besonders belastet gilt. Dieses Thema stellt sich aktuell für uns in Österreich nicht, weil wir keine vergleichbare Situation in unseren Städten vorfinden und daher auch keine Fahrverbote drohen.