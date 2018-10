Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Energie Steiermark Vorstände Christian Purrer und Martin Graf beim Spartenstich mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landesrat Anton Lang, gemeinsam mit den Lehrlingen. © (c) Energie Steiermark (SYMBOL)

Die Energie Steiermark investiert massiv in die Lehrlingsausbildung: Um zehn Millionen Euro wird das nach eigenen Angaben österreichweit modernste Ausbildungszentrum für „Green Energy“ errichtet. Der sogenannte „E-Campus“ soll bereits im Herbst 2019 bezugsfertig sein. Dadurch können rund 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher aufgenommen werden – damit soll in Zeiten des Fachkräftemangels "ein wichtiges Statement" gesetzt werden. Das Landesenergieunternehmen hat in den vergangenen Jahren über 1200 junge Menschen zu Experten in Sachen Energie ausgebildet. Der „E-Campus“ entsteht am Areal des Technik-Zentrums Graz-Süd, wo sich seit 1956 die Lehrwerkstätte der Energie Steiermark befindet. Sie ist aktuell in einem aus dem Jahr 1920 stammenden Gebäude untergebracht.

Das rund 3000 Quadratmeter große Gebäude in der Grazer Neuholdaugasse, geplant vom Grazer Architekten Markus Pernthaler, wird mit der modernsten Technik ausgestattet sein. Bereits seit Juli diesen Jahres wird auf der Baustelle gearbeitet: Das alte Gebäude wurde abgetragen, die Geothermiebohrungen hergestellt und die Baustelleneinrichtung ist erfolgt.

"Größte Qualifizierungs-Offensive in der Firmengeschichte"

Am Mittwoch erfolgte nun durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landesrat Anton Lang die feierliche Grundsteinlegung. Dabei wurde auch eine „Zeitkapsel“ mit Briefen einbetoniert, die Lehrlinge von heute an ihre Nachfolgerinnen in 100 Jahren geschrieben haben.

„Mit dem E-Campus starten wir die größte Qualifizierungs-Offensive in der Geschichte des Unternehmens“, so Vorstandssprecher Christian Purrer. „In den nächsten 15 Jahren werden rund 30 Prozent unserer Mitarbeiter in Pension gehen, eine zukunftsorientierte Personalentwicklung muss daher proaktiv handeln, um Erfahrung und Kompetenz für unsere 600.000 Kunden abzusichern“.

"Klares Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaften"

„Der Erfolg unseres Unternehmens liegt in der Qualifikation und Motivation unserer Kollegen, sich für eine sichere und zuverlässige Versorgung einzusetzen. Sie sind der Schlüssel, um die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich managen zu können“, so Vorstandsdirektor Martin Graf, „daher ist diese Investition für den Konzern ein klares Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaften. Insbesondere die neuen Technologien im Bereich Photovoltaik, Speicher, Smart Home und Smart Meter verlangen innovative Köpfe am Puls der Zeit“. Die Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen und privaten Unternehmen sei dabei Teil einer branchenübergreifenden Strategie, um den Nachwuchs zu „Green Energy Profis“ zu machen.

Derzeit sind es mehr als 80 Jugendliche, die in der Energie Steiermark ihre Fach-Ausbildung und nach der Abschlussprüfung jeweils ein Übernahme-Angebot der Energie Steiermark erhalten.

Fortbildungs-Drehscheibe für den gesamten Konzern

Im neuen „E-Campus“ soll auch die zentrale Fortbildungs-Drehscheibe für den gesamten Konzern untergebracht werden. Insgesamt werden jährlich über 700 Kurse, Seminare und Qualifizierungsmaßnahmen für die insgesamt rund 1700 Mitarbeiter angeboten.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer betont: „In Zeiten in denen vielerorts ein Fachkräftemangel besteht, ist es ein zukunftsweisendes Zeichen, dass die Energie Steiermark hier ein Zentrum der Aus- und Weiterbildung auf dem neuesten Stand der Technik für ihre Lehrlinge und Mitarbeiter errichtet." Bildung und Ausbildung seien der Schlüssel zur Zukunft.

Für Landesrat Anton Lang sind Qualifikation und Ausbildung „auf dem Weg zur Energiewende der Schlüssel zum Erfolg und vor allem für unsere Jugend und die Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes Steiermark ein Garant für hochwertige und zukunftssichere Arbeitsplätze. Die Energie Steiermark nimmt mit dem E-Campus diese große Herausforderung an und gibt damit den Weg vor“, so Lang.