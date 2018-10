Welche Marken sind zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden? Mit "Close To Me"hat das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com die Markenlandschaft in Österreich unter die Lupe genommen.

Hofer ist die Marke, an welche die Österreicher bei Präsenz, Sympathie und Faszination am häufigsten denken © Willfried Gredler-Oxenbauer

Nur wenigen Marken gelingt der große Sprung, um erfolgreich aus der breiten Masse herauszustechen. Doch welche Marken sind es, die zu einem festen Bestandteil in unserem Alltag geworden sind? Mit "Close To Me" hat das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com sich die Markenlandschaft genauer angesehen.

25.000 Personen wurden zu 1000 Marken befragt. Und am häufigsten kreuzt sich unser Weg mit Hofer. Überhaupt finden sich unter den Top 5 der präsentesten Marken in Österreich gleich vier Supermärkte: Hofer (87 Prozent), Spar (85,8 Prozent), Eurospar (80,5 Prozent) und Billa (78,7 Prozent). Darunter schummelt sich lediglich auf Platz 3 der ORF mit 82,1 Prozent, so Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketing.com.

Bunter Mix bei Sympathie

Wenn es um das Sympathie geht, wird der Mix dann schon etwas bunter. Zwar liegt auch hier Hofer mit 84 Prozent an der Spitze, dann folgen allerdings Milka (81,4 Prozent) und Tempo (80,8 Prozent). Auf Platz vier kommt die heimische Traditionsmarke Manner (79,6 Prozent), Platz fünf gibt es hier wieder für Spar (78,6 Prozent).

Abgefragt wurden in der Studie auch die faszinierendsten Marken: 1. Hofer (72,1 Prozent), Wikipedia (70,3 Prozent), Milka (70,2 Prozent), Manner (69,5 Prozent) und Samsung (66,1 Prozent).

Der Index der Top-Marken errechnet aus Markenpräsenz, Sympathie, Markenfaszination und persönlicher Relevanz:

Die Marken, welche den Österreichern am häufigsten einfallen Foto © Marketagent.com